Агрохолдинг Косюка купив виробника овочів на Київщині
Дозвіл для завершення угоди вже надав Антимонопольний комітет України (АМКУ), повідомляє пресслужба регулятора.
"Надано дозвіл ПрАТ "МХП" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Овочева скарбниця", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі правління товариства", – йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.
ТОВ "Овочева скарбниця" зареєстровано у 2014 році у смт Бородянка Київської області. Його власником у держреєстрі вказаний Сергій Дубінін – колишній директор в ТОВ "МХП фудсервіс".
Компанія спеціалізується на переробці та консервуванні фруктів та овочів, виробництві готової їжі та страв під торговельною маркою "Слов'янка".
Як повідомлялося, у 2023 році "МХП" домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.
При цьому у піврічному звіті "МХП" вказував, що станом на 30 червня 2023 року його вільні кошти становили $502 млн, з яких $277 млн знаходилися у дочірніх компаній групи за межами України.
МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% – до $1,56 млрд.
2022 рік компанія завершила із чистими збитками у розмірі $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку роком раніше.
МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.