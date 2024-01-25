Споживання газу в Україні впало через війну на третину, – Галущенко

Споживання газу в Україні за підсумками 2023 року впало приблизно до 19 млрд кубометрів, хоча до повномасштабного вторгнення у 2021 році воно становило близько 27 мільярдів кубометрів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю Reuters.

За його словами, внаслідок падіння споживання газу Україна може відмовитися від його імпорту у 2024 році.

"Ми близькі до цього (відсутності потреби в імпорті газу, – ред.). Реально вийти на нульовий газовий баланс цього року", – сказав Галущенко.

"Але важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься промисловість та економіка. Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", – додав очільник Міненерго.

Влада України наразі не повідомляла дані про видобуток газу у 2023 році, раніше прогнозувалось, що він зросте до близько 19,1 млрд кубометрів порівняно з 18,5 млрд кубометрів у 2022 році.

Галущенко також повідомив, що Україна може відновити експорт електроенергії до Європи вже цієї весни завдяки зниженню споживання.

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Як повідомлялося, за підрахунками галузевого видання ExPro, у 2023 році видобуток газу в Україні перевищив 18,7 мільярда кубометрів, що на 0,9% більше, ніж у 2022 році, коли через повномасштабне вторгнення РФ він впав на 6% (до 18,54 млрд кубометрів).

Зокрема, державне "Укргазвидобування" у 2023 році видобуло понад 13,2 млрд куб. м товарного газу, що на 5% більше, ніж у 2022 році.