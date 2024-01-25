Мінагрополітики не очікує ажіотажного попиту бізнесу на землю

Міністерство аграрної політики та продовольства України не спостерігає й не прогнозує ажіотажу на ринку землі.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі для Укрінформу.

"Немає ніякого ажіотажу і його, швидше за все, не буде. У минулі роки продавалося до 1% всієї сільськогосподарської землі. Схоже, що і на цей рік цифри не дуже зміняться", – сказав Сольський.

Сольський зазначив, що від моменту відкриття ринку землі для юридичних осіб ніяких змін особливо не відбулося, зокрема поки підприємці купують землі менше, ніж очікувалось.

Міністр наголосив, що будь-яке обмеження на ринку призведе до появи нових схем для їх обходу, тому ринок має бути максимально лібералізованим.

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали фізособи, які є громадянами України та не планують отримати ділянку понад 100 га.

Другий етап ринку землі стартував 1 січня 2024 року, під час якого купувати у власність сільгоспземлі отримали можливість і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. га в одні руки.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.