Галущенко анонсував початок будівництва одразу чотирьох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Україна планує розпочати будівництво одразу чотирьох нових атомних енергоблоків вже цього літа чи восени, два з них зводитимуть за російською технологією ВВЕР-1000, ще два – за технологією AP-1000 американської Westinghouse.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю Reuters.

Агентство зауважує, що названий очільником Міненерго графік початку робіт є більш динамічним, раніше повідомлялося про намір почати роботи у 2024 році без уточнення наміру почати будівництво всіх чотирьох енергоблоків одночасно.

Галущенко уточнив, що всі чотири енергоблоки планують побудувати на Хмельницькій АЕС.

"Думаю, що (розпочнемо будівництво) влітку-восени", – сказав міністр.

"3-ім та 4-им (енергоблокам ХАЕС, – ред.) ми хочемо компенсувати Запорізьку (АЕС), зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо забрати", – додав Галущенко.

Він спрогнозував, що у після вирішення питання з отриманням реакторів, запустити третій енергоблок на ХАЕС можна було б через 2,5 року.

Міністр додав, що паралельно з будівництвом блоків за російською технологією ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для зведення двох сучасних західних енергоблоків АР-1000.

"Нам потрібно ухвалити закони, і у нас є проєкти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоку. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо будувати типу АР. Це паралельний процес", – пояснив Галущенко.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року "Енергоатом" уклав угоду з компанією Westinghouse про придбання обладнання для будівництва нового енергоблоку Хмельницької АЕС вартістю $437,5 млн або 16,4 млрд грн в еквіваленті.

У листопаді 2023 року підрозділ "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" уклав угоду з Westinghouse Electric Sweden AB про аналіз варіантів добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Westinghouse мала оцінити можливість реалізації двох потенційних стратегій закупівлі. Варіантом "А" є отримання реакторної установки В-466Б, яка зберігається на майданчику АЕС "Белене" (Болгарія), а варіантом "Б" – отримання реактора В-320 від компанії Skoda JS (Чехія).

Нагадаємо, на початку липня парламент Болгарії доручив уряду країни почати переговори з Україною про продаж ядерних реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва, придбаних для недобудованої атомної електростанції "Белене". Ціна угоди не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія – близько 600 млн євро.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, уточнивши, що ці реактори можна було б використати для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.