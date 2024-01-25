Море знову стало найдешевшим маршрутом для експорту українського зерна, – Сольський

Протягом останніх трьох місяців експорт української аграрної продукції морем зростає, відтак перевезення зерна до країн Європейського Союзу зменшилися.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас з осені добре пішло море. Наприклад, у грудні із 7,3 млн тонн агропродукції приблизно 5 млн тонн експортувалося морем, більше 1 млн тонн – по Дунаю, а решта – через західні кордони", – сказав Сольський, уточнивши, що йдеться про експорт зерна, олії та шротів.

Це свідчить, що пріоритет у виборі каналів експорту українських агротоварів змістився, зауважив міністр.

"Вам зараз будь-який учасник ринку підтвердить, що ціни в українських портах на 90% конкурентніші, ніж на західних кордонах. Все змінилося насправді дуже суттєво (завдяки роботі морського коридору, – ред.)", – пояснив міністр.

Сольський додав, що під час його нещодавнього візиту до Німеччини відбулися переговори з низкою аграрних міністрів європейських країн, на яких він намагався пояснити, що боротьба з експортом українських агротоварів до Європейського Союзу – це віртуальна проблема.

"Навіть якщо сусідні держави завтра обнулять свої обмежувальні заходи щодо зерна, це нічого не змінить. Максимум експорт йтиме з прикордонних областей, де ще є зерно. Але вже друга половина сезону. (Зерно, – ред,) їде в порти, і нічого не змінюється. Чорне море знову стало найвигіднішим шляхом для експорту української агропродукції, як це й було до війни", – наголосив Сольський.

Водночас він зазначив, що в Україні триває повномасштабна війна, що не дозволяє робити будь-які точні прогнози подальшого експорту української агропродукції та каналів, якими він йтиме.

Читайте також: В уряді Латвії запропонували замінити російську аграрну продукцію в ЄС українською

Як повідомлялося, у грудні минулого року завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.