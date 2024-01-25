Через війну Україна втратила майже 20% посівних площ

Через повномасштабне вторгнення понад 5 млн га орнних земель в Україні наразі не використовується, а шкода, завдана українським грунтам, становить понад 900 млрд грн.

Про це повідомив консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон, передає Укрінформ.

"Через війну Україна втратила 19,3% посівних площ, понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується. Це ті території, які сьогодні понівечені війною. За оцінками Міндовкілля, через війну грунтам нанесено збитків на понад 900 млрд грн", – зазначив Разгон.

За його словами, станом на 2023 рік площа деградованих сільськогосподарських угідь може оцінюватися у 10-15 млн га. Враховуючи кліматичні зміни, під загрозою деградації перебуває більш ніж половина таких земель. Якщо не вжити відповідних заходів, ці землі опиняться в зоні ризику і з часом будуть виведені з обробітку.

"Цілком очевидно, що після завершення війни, без вжиття надзвичайних заходів на державному рівні та підтримки міжнародної спільноти, Україна може на роки втратити третину посівних площ – 10-12 млн га. Це 30-35 млн тонн зерна, які можуть забезпечити продовольством значну частинку жителів планети", – наголосив Разгон.