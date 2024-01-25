Євросоюз та Литва виділили 15,5 мільйона євро на бомбосховища у школах України

Європейська Комісія виділяє 15 млн євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України, Литва надає додаткові 500 тис. євро та бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Відповідну угоду підписали представництво Європейської Комісії в Україні та литовське Центральне агентство управління проектами CPVA, передає Інтерфакс-Україна.

Констатується, що через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садків та інших освітніх закладів кожну сьому школу в Україні пошкоджено або зруйновано. Як наслідок, близько 1,6 млн школярів та 200 тис. дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 тис. дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Нині в Україні налічується понад 13 тис. шкіл, 3,5 тис. з яких не мають необхідних для воєнного часу укриттів. Спільно з Міністерством освіти та науки та Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) CPVA відібрала школи з найбільшою кількістю учнів, яким не вистачає навіть мінімально обладнаних укриттів.

Програма сфокусована на регіонах, які найбільше страждають від воєнних дій: Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Тут планується збудувати щонайменше по п'ять укриттів.

Як очікується, завдяки реалізації цієї ініціативи близько 5 тис. учнів місцевих шкіл у найближчі півтора роки зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Ініціатива щодо будівництва бомбосховищ є ще одним прикладом підтримки Євросоюзом освітнього сектору України. Вона також є продовженням зусиль Литви та CPVA для відновлення України.

"Наша мета – повернути якнайбільше дітей до школи. Для цього поблизу шкіл мають бути побудовані безпечні укриття, що відповідають найсучаснішим вимогам. Діти та вчителі повинні мати можливість не тільки сховатися від обстрілів, а й продовжити уроки та заняття під час, на жаль, регулярних повітряних атак", – заявила заступниця директора литовської державної агенції CPVA Раса Сураучен.