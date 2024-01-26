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Українці за рік купили нових авто на понад 105 мільярдів. П’ять найпопулярніших марок

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Українці за рік купили нових авто на понад 105 мільярдів. П’ять найпопулярніших марок
Упродовж 2023 року в Україні реалізували майже 61 тис. нових легкових авто на суму понад 105,5 млрд грн.

Як уточнює Укравтопром, юридичні особи витратили на придбання нових авто понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Зазначається, що найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota – 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер Toyota RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.

На другому місці розташувався BMW. На автомобілі цієї марки витратили 13,7 млрд грн. Лідером став BMW X5 (986 одиниць).

Водночас реалізацію автомобілів Mercedes-Benz оцінено в 10,9 млрд грн, що дає компані третій результат. Її бестселером став Mercedes-Benz GLE (1061 продаж).

Четверте місце посів Volkswagen – 8,9 млрд грн. Лідер продажів – VW ID.4 (2655 одиниць).

Із замикає п’ятірку лідерів Skoda, автівки якої продали на 5,7 млрд грн. Найбільшим попитом користувалась Skoda Kodiaq (1307 авто).

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Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    Все для фронту - все для перемоги!
  • Влад 80947f19
    українці чи ті хто на них ,,заробляє,,??у українців війна!!!
  • громов віталій
    от дивиться на це все Захід і думає! а чи для всіх українців війна? а чому ми повинні зі своєї кишені допомагати?
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