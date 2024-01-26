"Укргазвидобування" запустило нову потужну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу

У перші дні нового року "Укргазвидобування" (входить до Групи Нафтогаз) запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тис. кубометрів газу на добу.

Як уточнили в компанії, це вже 10 свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат.

Зазначається, що фахівці продовжують вивчати можливості родовища, тож, застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток.

"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", – прокоментував виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Свердловина має проєктну глибину 3950 метрів, буріння проведене фахівцями БУ "Укрбургаз".

Як повідомлялося, вперше за історію "Укргазвидобування" видобуток від нових введених свердловин перевищив мільярд кубометрів на рік.