Південнокорейський автохолдинг Hyundai остаточно пішов з Росії

Південнокорейський автохолдинг Hyundai Motor Company (Hyundai) завершив продаж двох своїх заводів у Росії місцевій компанії "Арт-Фінанс", яка раніше також придбала російський завод Volkswagen.

Згідно із повідомленням покупця, угоду завершено 24 січня, пише російська редакція Forbes.

За її умовами, "Арт-Фінанс" став власником заводу Hyundai у Кам'янці та колишнього заводу GM у Шушарах біля Санкт-Петербургу, який Hyundai купила у 2020 році. У найближчому майбутньому заводи планують перейменувати.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Hyundai Motor оголосила про рішення продати російський бізнес. Ціна угоди невідома. За даними південнокорейського видання The Chosun Ilbo, вона складе символічні 140 тис. он або приблизно 10 тисяч російських рублів за поточним курсом.

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Завод автомобільного концерну Hyundai у Санкт-Петербурзі призупинив випуск автомобілів з 1 березня 2022 року. При цьому Hyundai продовжував платити зарплату співробітникам, а також за утримання заводу, але наприкінці минулого року почав їх звільняти.

Раніше російська "Арт-Фінанс" придбала активи німецького автомобільного концерну Volkswagen у РФ за 125 млн євро.