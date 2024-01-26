Мережі АЗС знизили ціни на автогаз ще на 30 копійок

За тиждень, з 19 до 26 січня, середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 30 копійок, до 27,6 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У великих мережах вартість автогазу в середньому зменшилась на 7 кпійок, у мережах нижнього цінового діапазону – на 25 копійок.

Найнижча ціна на газ – 25,9 грн/л – зафіксована у тернопільській мережі Green Wave, яка упродовж тижня скинула 50 копійок. Крім неї, нижче 26 грн за літр реалізує автогаз тільки "Авантаж 7".

За словами ритейлерів, попит на газ у роздробі залишається низьким. "Якщо порівнювати з першими тижнями січня, то продажі стали трохи кращими, але порівняно з груднем реалізація впала на 20%", – кажуть в одній із мереж на півдні.

У мережі, яка працює на заході країни, теж зазначили, що реалізація порівняно з початком року поліпшилась. "Але порівняно з груднем ми фіксуємо сезонне зниження попиту десь на 10%", – додали в компанії.

Через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають що ціни у роздробі продовжать зниження.