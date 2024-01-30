На Київщині через падіння уламків дронів зайнялася пожежа на підприємстві

У ніч на 30 січня внаслідок падіння уламків ворожого дрону на території одного з підприємств Київської області сталася пожежа.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар. Пожежу оперативно ліквідували", – зазначив він.

Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки безпілониками було пошкоджено обладнання однієї з електропідстанцій у центральному регіоні України.