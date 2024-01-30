Підрядник обіцяє відновити тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" восени

Роботи над відновленням тунелю між станціями київського метро "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024 року.

Про це у Facebook повідомив Максим Шкіль, засновник компанії "Автострада", яка проводить відповідні роботи.

За його словами, для роботи над проєктом компанія залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва.

У грудні минулого року фахівці стабілізували існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань, щоб тунель більше не давав просадки.

"Після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 метрів) та побудувати на цьому місці новий – монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу", – зазначив він.

Шкіль додав, що відновлення перегінного тунелю між станціями планується восени 2024 року.

Задіяно понад 30 одиниць спецтехніки. Всі роботи компанія виконує самостійно, без залучення субпідрядників.

Як повідомлялося, на початку грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.