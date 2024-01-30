Влада планує цього року витратити на відбудову майже 11 мільярдів, – StateWatch

Державний бюджет України на 2024 рік передбачає сім бюджетних програм, спрямованих на відновлення України від наслідків війни, на загальну суму 10,9 млрд грн.

Про це повідомляє StateWatch із посиланням на закон про державний бюджет України на 2024 рік.

Найбільше коштів на суму 4,5 млрд грн заплановано витратити на субвенції місцевим бюджетам на проєкти Програми з відновлення України; 3,2 млрд грн – на програму "Підтримка швидкого відновлення України" і 2,3 млрд грн субвенції – на відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Крім цього заплановані видатки на суму 331 млн грн у межах програми "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" і 16 млн грн на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC").

Розпорядником п’яти із зазначених програм визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, а програми "Підтримка швидкого відновлення України" та "RELINC" виконуватимуться Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

Окрім цього, фінансувати відбудову планується за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Водночас цьогоріч Фонд не фінансуватиметься за рахунок коштів Національного банку, надходження яких у 2023 році склало 35,9 млрд грн або 58% від загальної суми Фонду.

Натомість Фонд наповнюватиметься за рахунок вилучених російських активів, однак сума таких надходжень наразі невідома.