Енергетики повернули електроенергію на деокупованій Харківщині. Люди не мали світла з початку війни

У Дергачівській громаді Харківської області енергетики заживили 27 споживачів на деокупованих територіях, які були знеструмлені з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, у Харкові тривають відновлювальні роботи після ракетного обстрілу 23 січня. Енергетики вже подали напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків.

Ще у трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж поки відсутні умови для підключення світла.

Також минулої доби у місті відновили підключення до газорозподільної мережі 177 споживачів.