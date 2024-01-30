Євросоюз піде на поступки Польщі щодо торгівельної угоди з Україною, – ЗМІ
Остаточне рішення ухвалить Колегія єврокомісарів 31 січня, пише RMF.
Новий проєкт угоди включає повернення квот на імпорт до ЄС трьох "чутливих" товарів – українського цукру, м’яса птиці та яйця, чого немає в чинній угоді.
На поверненні відповідних квот наполягали міністр сільського господарства Чеслав Секерський та єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, але проти них виступив єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Водночас польський єврокомісар також хоче спробувати добитися сприятливішого для країни базового періоду для розрахунку квот. Він хоче, щоб у розрахунках враховувалися середні показники за останні три роки, у проєкті ж пропонується період із середини 2022 року до середини 2023 року.
Крім того, проєкт угоди містить два захисні механізми: звичайний та на випадок раптових ринкових потрясінь.
Другий варіант механізму може бути активований навіть на вимогу однієї країни, а рішення про зупинку надмірного імпорту прийматимуться швидше, оскільки їх ухвалюватиме Європейська комісія, а не всі країни ЄС.
Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.