Євросоюз піде на поступки Польщі щодо торгівельної угоди з Україною, – ЗМІ

Європейська комісія пропонує продовжити безмитний режим для українського експорту до 6 червня 2025 року. Утім, нова угода містить певні зміни, вигідні для Польщі.

Остаточне рішення ухвалить Колегія єврокомісарів 31 січня, пише RMF.

Новий проєкт угоди включає повернення квот на імпорт до ЄС трьох "чутливих" товарів – українського цукру, м’яса птиці та яйця, чого немає в чинній угоді.

На поверненні відповідних квот наполягали міністр сільського господарства Чеслав Секерський та єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, але проти них виступив єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.



Водночас польський єврокомісар також хоче спробувати добитися сприятливішого для країни базового періоду для розрахунку квот. Він хоче, щоб у розрахунках враховувалися середні показники за останні три роки, у проєкті ж пропонується період із середини 2022 року до середини 2023 року.



Крім того, проєкт угоди містить два захисні механізми: звичайний та на випадок раптових ринкових потрясінь.

Другий варіант механізму може бути активований навіть на вимогу однієї країни, а рішення про зупинку надмірного імпорту прийматимуться швидше, оскільки їх ухвалюватиме Європейська комісія, а не всі країни ЄС.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.