Країни ЄС погодили механізм вилучення прибутків від заморожених активів Росії. Про конфіскацію не йдеться (оновлено)

Посли країн-членів Європейського Союзу (ЄС) узгодили механізм вилучення прибутків від заморожених активів центробанку РФ для їх подальшої передачі Україні.

Про це оголосило представництво Бельгії, котра нині головує в Раді ЄС, передає Deutsche Welle.

"Посли ЄС щойно погодили принципи пропозиції щодо використання додаткових прибутків, пов'язаних з замороженими активами, для підтримки відновлення України", – повідомили у представництві.

За даними агентства Reuters, йдеться про загальну домовленість. Зокрема, передбачається спеціальний порядок зберігання прибутків, отриманих від заморожених у ЄС активів російського центробанку. Передача принаймні частини цих коштів Україні планується на наступному етапі.

Наразі не виключено, що Європейська Комісія виступить з пропозицією включити прибутки, отримані від підсанкційних активів, до бюджету ЄС з подальшою передачею їх Україні. Однак для цього ще потрібно розробити додаткові юридичні документи.

Згодом у Єврокомісії уточнили, що це рішення ще має затвердити Рада ЄС, після чого потрібно розробити механізм передачі цих коштів Києву.

"Ми вітаємо, що держави-члени дійшли принципової домовленості щодо цієї пропозиції. Це важливо. І наступний крок – це офіційне затвердження (Радою ЄС, – ред.)", – заявив на брифінгу у вівторок офіційний представник ЄК Крістіан Віганд, передає Інтерфакс-Україна.

Віганд пояснив, що на цій стадії мета полягає у тому, щоб зберегти надприбутки від заморожених активів російського центробанку, а "кінцева мета – використати ці доходи для України".

"Комісія і високий представник (ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, – ред.) підготують наступний етап якнайшвидше", – запевнив представник ЄК.

Водночас керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер уточнив, що для пропозиції щодо такого механізму "на сьогодні немає спеціального графіка, але ми хочемо це зробити якомога швидше".

Скільки коштів від заморожених російських активів у ЄС може отримати Україна?

Єврокомісія 12 грудня минулого року представила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України лише доходів від заморожених російських активів, це рішення ще має затвердити Європейська рада. Причому підтримати запропонований план мають всі держави-члени ЄС.

За оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. В ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, прибуток від їх інвестування склав близько 3 мільярдів євро за перші три квартали 2023 року.

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає. При цьому найбільша частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear.