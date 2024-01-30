У Росії спрогнозували вимирання найбільших міст

Населення Росії може скоротитися на 12 мільйонів осіб до 2046 року. "Вимирання" розпочнеться з найбільших міст.

Про це свідчить демографічний прогноз Росстату, передає The Moscow Times.



Згідно з документом, у найближчі два десятиліття лідерами з природних втрат населення (народжуваність за вирахуванням смертності) будуть три найбільші міста країни: Москва, Санкт-Петербург і Нижній Новгород. Зокрема, російська столиця, як очікується, за цей період втратить сумарно 695,2 тис. осіб.



У Санкт-Петербурзі природний спад становитиме 466,4 тис. осіб, Нижньому Новгороді – 440 тис. осіб.



Загалом, згідно з прогнозом Росстату, населення Росії до 2046 року скорочуватиметься зі швидкістю понад 500 тис. осіб на рік. Водночас щороку до РФ прибуватиме понад 200 тис. мігрантів. Тож, загальна кількість населення скоротиться на 7,6 млн осіб за 2023-2045 роки.

У результаті зі 146,4 млн постійних жителів на початок 2023 року в Росії до 2046-го залишиться 138,8 млн, що стане мінімумом з 1981 року.



У негативному прогнозі Росстату темпи скорочення населення країни прискоряться до більш ніж 800 тис. осіб на рік, а до 2046 року в Росії проживатимуть 130,6 млн осіб.