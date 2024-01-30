Кабмін оприлюднив оновлений законопроєкт про посилення мобілізації (оновлено)

Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

Відповідне рішення схвалили на засіданні Кабміну у вівторок, 30 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в уряді.

Увечері у вівторок законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" зареєстрували у Верховній Раді під №10449

Згідно із пояснювальною запискою, серед іншого, документ передбачає зміни до низки чинних законів, серед них:

зміна процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зниження призовного віку з 27 до 25 років;

скасування строкової військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача;

дозволяється бронювання лише 50% військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади на посадах категорії "Б", "В";

надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;

залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до оповіщення та забезпечення прибуття громадян до збірних пунктів та військових частин;

уточнення обов’язків громадян щодо проходження медогляду, реєстрації електронного кабінету військовозобов’язаного, обов’язкової явки до ТЦК і військових частин після оголошення мобілізації, зобов'язання мати при собі військово-облікові документи;

встановлення вимог до повісток, а також порядок їх вручення;

надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації;

запровадження заходів впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізації, встановлення процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання;

скасування з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

переогляду обмежено придатних громадян та чоловіків віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації).

Водночас законопроєкт встановлює, що примусовій мобілізації не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

строковики, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану (протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби);

громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону;

посадовці категорії "А";

особи з інвалідністю всіх груп (після переогляду).

Що відбулося з попереднім законопроєктом про посилення мобілізації?

Верховна Рада 11 січня відмовилася розглядати урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), Кабмін відкликав його на доопрацювання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше на пресконференції заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУпропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.

Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти про зміну правил мобілізації та посилення покарання за ухилення від неї. Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітет з питань соціальної політики висловили до нього низку зауважень.

Детальніше читайте у матеріалі: Нові норми закону про мобілізацію