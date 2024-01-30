Кібератака пошкодила сайт Мінагрополітики, він не працює

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про кібератаку, унаслідок якої зазнав пошкоджень сайт відомства.

Як зазначає пресслужба міністерства у соцмережах, для відновлення сайту фахівцям потрібен певний час.

"Змушені повідомити, що на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новини про роботу міністерства та інша актуальна інформація з’являтимуться на сторінках у Facebook та Telegram.

Як повідомлялося, 25 січня відбулася кібератака на дата-центр "Парковий", що стало причиною перебоїв у функціонуванні сервісів цілої низки державних компаній.

Зокрема, не працювали колцентр та низка сайтів компаній групи "Нафтогаз України", були недоступні низка послуг "Укрпошти" та "Укрзалізниці", про збій у роботі сайту повідомила "Укртрансбезпека", також тимчасово не працювала ситема "Шлях", яку використовують для виїзду чоловіків за кордон.

Пізніше у "Парковому" повідомили про локалізацію загрози та повернення мережевої інфраструктури до штатного режиму роботи після кібератаки.