Нацкомісія зупинила ліцензії Білоцерківської ТЕЦ, яку забрали в Жеваго за борги

Нацкомісія з енергоринку та комунальних послуг зупинила дію ліцензій на виробництво електроенергії та теплової енергії Білоцерківської ТЕЦ до 23 липня 2024 року.

Як ідеться в повідомленні регулятора, Комісія ухвалила це рішення на прохання нового власника ТЕЦ – міської ради Білої церкви.

На початку грудня 2023 року Білоцерківська міська рада викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ у Національного банку України за 298,6 млн грн.

Національний банк став власником Білоцерківської ТЕЦ завдяки рішенню Господарського суду Київської області. У травні 2023 року він задовольнив позов НБУ про звернення стягнення на єдиний майновий комплекс ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", переданий у заставу Нацбанку за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго за кредитами рефінансування.

20 вересня Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн.

Пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй це не вдалося – 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.

Як повідомлялося, "Білоцерківська ТЕЦ" була майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році.

У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той час був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з Національним банком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості, однак зобов’язання за договором поруки не виконав.

Відтак Нацбанк у 2018 році подав до суду позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" для забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Грошові вимоги Нацбанку до "Білоцерківської ТЕЦ" становили 1,43 млрд грн і були забезпечені заставою майна.

Білоцерківську ТЕЦ пов’язують з Костянтином Жеваго, якому також належав визнаний у 2015 році неплатоспроможним банк "Фінанси та кредит".