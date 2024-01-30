Падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 31 січня, на рівні 37,8746 грн/$, порівняно із 37,8862 грн/$ у вівторок.
Водночас курс гривні до євро незначно знизився – до 41,0845 грн за євро.
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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.