Нацкомісія погодила умови спільних аукціонів для експорту електроенергії в Молдову

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила правила проведення спільних аукціонів для розподілу міждержавних перетинів для імпорту-експорту електроенергії з Молдовою.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у вівторок, 30 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, НКРЕКП погодила:

надані НЕК "Укренерго" правила розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна – Молдова;

структуру розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна – Молдова;

порядок розподілу доходів від управління обмеженнями за міждержавним перетином Україна – Молдова.

Раніше оператори системи передачі (ОСП) електроенергії України та Молдови уклали договір та узгодили правила на впровадження спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж на українсько-молдавському кордоні на базі електронної аукціонної платформи НЕК "Укренерго".

Розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину за цим напрямом розподілятиметься наступним чином: 35% – на річних аукціонах, ще 35% – на місячних, а решта 30% – на добових.

НКРЕКП також погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями, узгоджений НЕК "Укренерго" та молдовським держпідприємством Moldelectrica, які розподілятимуться у співвідношенні 50% на 50%.

"Прийняті рішення дозволять розширити можливість проведення експортно-імпортних операцій з електричною енергією через міждержавний перетин Україна – Молдова, що, в свою чергу, позитивно вплине на забезпечення безпеки постачання електричної енергії та стабілізацію роботи об’єднаної енергосистеми України", – додали у НКРЕКП.

Як повідомлялося, Молдова є одним із пріоритетних напрямків для експорту української електроенергії. Навіть в умовах підвищеного споживання у зимовий сезон, Україна експортує надлишки електроенергії у нічний час до Молдови.