"Укрзалізниця" повернула 68 мільйонів переплати за газ

Приватна компанія відшкодувала 80% збитків, завданих АТ "Укрзалізниця" внаслідок вчинення менеджментом цієї компанії злочинних дій впродовж 2016-2020 років.

Як ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, з серпня 2023 по січень 2024 року на рахунки "Укрзалізниці" перераховано понад 68 млн грн.

У межах досудового розслідування було встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. кубометрів.

При цьому службовці "Укрзалізниці" приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Реалізація цієї схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства, ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

У подальшому компанія визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та погодилась упродовж шести місяців відшкодувати "Укрзалізниці" переважну частину заподіяної шкоди.

На сьогодні у справі стосовно двох учасників злочинної схеми, а саме одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника завершено досудове розслідування.

Ще двоє учасників схеми визнали свою винуватість в інкримінованих злочинах. Відповідно до угод про визнання винуватості вони відшкодували 2 млн грн АТ "Укрзалізниця" та ще 3 млн грн перерахували на потреби Збройних Сил України.