Держгеонадр зупинила ліцензію газової компанії Єрмолаєва. Її співвласником виявився Віктор Ющенко
Рішення ухвалено внаслідок запровадження санкцій РНБО щодо бізнесмена, йдеться у наказі Держгеонадр №38 від 25 січня, передає Liga.net.
Зокрема, на 10 років зупинено дію спецдозволів, виданих таким компаніям:
- ПрАТ "Коростишівський кар'єр" – на експлуатацію східної та західної ділянки родовища лабрадориту Слобідське в Житомирській області;
- ТОВ "Потоки" – на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод родовища Дніпровське у Дніпропетровській області;
- ТОВ "Трендс Сістем" – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр газової площі Федорівська у Полтавській області.
При цьому у "Трендс Сістем" невелику частку у розмірі 8,5% має колишній президент Віктор Ющенко.
Які санкції запровадили проти Єрмолаєва?
З 23 грудня 2023 року набуло чинності рішення РНБО про запровадження санкцій щодо громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва – власника корпорації "Алеф" із 18 підприємств, чиї активи оцінювали у $220 млн.
Зокрема, на 10 років блокуються його активи, анулюються або зупиняються ліцензії та інші дозволи, забороняється участь у приватизації та купівля земельних ділянок, зупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Серед основних активів корпорації "Алеф", згідно з інформацією на сайті:
- UDK Gazbeton;
- виробники ПВХ-профілю "Міропласт" і віконно-дверної фурнітури Axor Industry;
- експортер яблук "Сади Дніпра" і агрокомпанія "Агроальянс";
- девелопер ALEF Estate;
- ОЕЗ "Потоки";
- виробник виробів у галузі медицини ABM Technology;
- виробник труб ВО "Оскар";
- виробник бетону "Ельба" тощо.