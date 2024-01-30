Падіння виробництва через війну: Найбільший меткомбінат в Україні сплатив вдвічі менше податків

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська область) у 2023 році сплатив до бюджетів усіх рівнів 4,1 млрд грн податків та зборів, що у 2,1 раза менше від загальної суми податкових платежів за 2022 рік (8,8 млрд грн).

Згідно з пресрелізом комбінату, із цієї суми 243 млн грн надійшли до держбюджету, 2,2 млрд грн – до місцевих бюджетів. Крім того, перераховано майже 751 млн грн єдиного соціального внеску та 856 млн грн податку на додану вартість при імпорті сировини та матеріалів, передає Інтерфакс-Україна.

У структурі податків та зборів 2023 року найбільша сума сплаченого земельного податку.

Так, до розпорядження місцевої громади Кривого Рогу надійшло понад 1,4 млрд грн земельного податку, що на 280 млн грн більше порівняно з 2022 роком. Цей податок став основним компонентом зростання платежів до місцевих бюджетів.

"Ми вистояли, зберегли багатотисячний колектив, уникли скорочень, регулярно платили зарплату та податки. У 2023 році продовжували заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємства після безпрецедентних збитків 2022 року, спричинених війною та руйнуванням логістики внаслідок блокади чорноморських портів. Незважаючи на це, підприємство близько чверті всіх податкових надходжень до міського бюджету Кривого Рогу. У 2024 році плануємо збільшувати обсяги виробництва, що також дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів для підтримки нашої країни на шляху до перемоги", – сказав в.о. фінансового директора АМКР Павло Задорожний.

Згідно з довідкою, за 18 років роботи компанії ArcelorMittal в Україні підприємство сплатило 103,2 млрд грн податків та зборів, у тому числі 23,5 млрд грн – податок на прибуток, майже 23,9 млрд грн – податки на фонд оплати праці, 3 млрд грн – екологічний податок, 7,8 млрд грн – плата за землю, 5,7 млрд грн – рентна плата, 2,1 млрд грн – податок на репатріацію, а також 36,8 млрд грн – ПДВ на імпорт та 0,4 млрд грн – інші податки та збори.

Як повідомлялося, АМКР у 2022 році скоротив сплату податків на 39,7% через зниження виробництва внаслідок війни – до 8,8 млрд грн податків та зборів порівняно з 2021 роком, коли було сплачено 14,6 млрд грн.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".