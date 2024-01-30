Євросоюз досі не домовився про кошти на зброю для України, – The Guardian

Проєкт висновків засідання Європейської Ради – зустрічі лідерів ЄС 1 лютого – містить запевнення в подальшій підтримці допомоги Україні, але наразі не підтверджує згоди щодо створення чотирирічного фонду для військової підтримки з 5 млрд євро на рік.

Про це пише The Guardian із посиланням на проєкт документа.

У ньому Європейська Рада нагадує про свої попередні висновки та підтверджує непохитне зобов’язання Європейського Союзу продовжувати надавати потужну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки це буде потрібно.

"Тим не менш, досі немає консенсусу щодо наступного етапу військової підтримки України, у проєкті в дужках позначено запланований транш у 5 млрд євро", – пише видання.

The Guardian цитує відповідне формулювання проєкту висновків: "Європейська Рада вітає прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової межі (на 5 млрд євро)".

Також зазначається, що досі немає угоди про довгострокову фінансову допомогу Україні, а лідери працюють над залученням Угорщини.

Документ ще може змінитись до завершення саміту ЄС, який відбудеться 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі не бачать жодних змін у позиції Угорщини щодо фінансування України напередодні позачергового засідання Європейської Ради, на якому лідери країн ЄС знову розглянуть питання виділення нового пакета допомоги на 50 млрд євро.