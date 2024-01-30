Перші конфісковані кошти підсанкційних осіб надійшли до держбюджету
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).
"Сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет", – зазначається у повідомленні.
Наразі йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Ворона та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски.
У Фонді держмайна уточнили, що після отримання рішення про конфіскацію коштів потрібно зняти раніше накладені на них арешти, лише після цього їх можна використовувати.
Що відомо про колаборантів, у яких конфіскували кошти?
Дмитро Ворона – колишній голова Державної реєстраційної служби України за часів Януковича, після початку повномасштабного вторгнення став відкритим колаборантом, зараз він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області. Активи Ворони ВАКС конфіскував наприкінці липня 2023 року.
Володимир Сальдо – в ексмер Херсона, призначений Росією головою окупаційної адміністрації Херсонської області. ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію його активів у травні 2023 року.
Структурам російського олігарха Олега Дерипаски в Україні належали "Миколаївський глиноземний завод", "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр". ВАКС конфіскував їх у лютому 2023 року, вартість цих активів тоді оцінили у 10 млрд гривень.