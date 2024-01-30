МВФ підвищив оцінку зростання світової економіки за минулий рік

Міжнародний валютний фонд оцінив зростання світової економіки у 2023 році в 3,1% (раніше – 3%), прогноз по 2024 році збільшено на 0,2 в.п. – також до 3,1%. 2025 року МВФ очікує зростання глобальної економіки на 3,2%.

Оновлений прогноз наводиться в січневому огляді світової економіки, опублікованому МВФ 30 січня, передає Інтерфакс-Україна.

Поліпшення оцінки поточного року Фонд пов'язує з більш високою, ніж очікувалося, стійкістю економіки США і ряду великих країн із ринком, що розвивається, і країн, що розвиваються, а також із бюджетною підтримкою в Китаї.

Водночас МВФ наголошує, що прогноз на 2024-2025 роки нижче середнього історичного (2000-2019 років) показника у 3,8% через жорстку політику центральних банків для боротьби з інфляцією, згортання бюджетної підтримки на тлі високої заборгованості, що чинить тиск на економічну активність, та низького загального зростання продуктивності.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2024 рік залишився незмінним – 5,8%, на 2025 рік знизився на 0,2 в.п. – до 4,4%. Оцінка за 2023 рік становила 6,8%.

Фонд очікує більш швидкого зниження інфляції в країнах з розвиненою економікою (у 2024 році на 2 п.п.– до 2,6%), ніж у країнах із ринком, що формується, і країнах, що розвиваються (на 0,3 п.п. – до 8,1%).

Зростання обсягу світової торгівлі в 2023 році, на думку МВФ, склало 0,4%, що нижче за жовтневу оцінку в 0,9%. Прогноз на 2024 рік знижено на 0,2 п.п. – до 3,3%.

2025 року очікується зростання на 3,6%. Прогноз нижчий від середнього історичного темпу зростання в 4,9%.

МВФ очікує, що зростаючі спотворення в торгівлі та геоекономічна фрагментація продовжать чинити тиск на рівень світової торгівлі.

За даними Global Trade Alert, країни запровадили приблизно 3200 нових обмежень на торгівлю у 2022 році та близько 3000 у 2023 році порівняно приблизно з 1100 у 2019 році.

Середня ціна нафти 2023 року, за оцінкою МВФ, знизилася на 16%. У 2024 році він очікує на її зниження на 2,3% (раніше – на 0,7%) – до $79,1/бар. У 2025 році зниження прискориться до 4,8% ($75,31/бар).