Не можуть бути російськими: Україна спростить перевірку імпортованих добрив

Починаючи з цього тижня митниця не вимагатиме від імпортерів проведення лабораторних аналізів добрив, які підтверджують, що вони не російського походження.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми маємо завдання перевірити добрива на російське походження, тоді потрібно зробити градацію добрив, щоб у першу чергу виключити ті, які навіть теоретично не можуть бути російськими, вони ніколи там не вироблялися й не виробляються. Другі – це, умовно, де ризик невеликий, третій, де умови суттєвіші і на цьому слід сконцентруватися", – сказав Сольський.

Він уточнив, що Мінагрополітики спільно з бізнесом умовно розділили добрива, що імпортуються, на зелену, жовту і червону зони.

Перевірки будуть проходити за новим принципом: якщо у імпортера є підтверджуючі документи про прямий контракт з неросійським виробником, то вантаж не перевірятиметься.

"Ми відходимо від тотальних лабораторних перевірок. Це затягує час, створює проблему всередині ринку. Добрива мають бути вчасно доставлені. Переходимо до документальних перевірок", – резюмував міністр і додав, що нові підходи до перевірки добрив почнуть застосовувати цього тижня.