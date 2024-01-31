Німеччина надала обладнання для захисту українських АЕС на 14,6 мільйона євро

Німеччина вже передала обладнання для модернізації систем фізичного захисту двох українських атомних електростанцій на загальну суму 14,6 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" за підсумками зустрічі в.о. голови правління компанії Петра Котіна із послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером.

На зустрічі було відзначено, що співробітництво між "Енергоатомом" і Міністерством закордонних справ Німеччини триває з 2015 року.

Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на Рівненську та Південноукраїнську АЕС сумарно на 14,6 млн євро.

"Ми вдячні за багаторічну допомогу Німеччини й очікуємо розширення нашої співпраці задля посилення захисту Хмельницької АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива", – підкреслив Котін.

Єгер своєю чергою зазначив, що Німеччина зацікавлена в продовженні співпраці з Україною в наявних проєктах і відкрита до розширення партнерства.



"Німеччина продовжуватиме кооперацію з Україною, а також пильно слідкуватиме за ситуацією навколо Запорізької АЕС. Весь світ зацікавлений у тому, щоб український оператор надійно та безпечно експлуатував усі свої атомні станції. Спільна робота триватиме", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.