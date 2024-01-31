Кібератака ГУР "поклала" сервер спецзв’язку Міноборони РФ

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на сервер Міноборони РФ, який використовувався для спецзв’язку.

Про це повідомляє пресслужба розвідки.

Зазначається, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером.

"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема – військових", – додали в ГУР.

Раніше українська розвідка повідомила про знищення всієї ІТ-інфраструктури компанії IPL Consulting, яка спеціалізується на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.