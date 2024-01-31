Зареєстрована у США компанія Vorex блокує у суді виконання банківських гарантій перед "Укргазвидобуванням"

Компанія Vorex LLC, яка постачає в Україну сталеві труби різноманітних виробників з Китаю, вимагає у Господарському суді міста Києва визнати гарантію банка "Глобус", видану на користь АТ "Укргазвидобування", нікчемною та такою, що не підлягає виконанню.

Про це йдеться у матеріалах суду.

Разом із цим суд задовольнив вимогу Vorex LLC, заборонивши банку "Глобус" здійснювати будь-які виплати на користь АТ "Укргазвидобування" за цією банківською гарантією.

Нагадаємо, що банківську гарантію №21620/32 від 07.07.2023 Vorex LLC подавав на тендер "Укргазвидобування" для забезпечення виконання договору. Цим документом надавалася гарантія на загальну суму $767 901.

Згідно матеріалів суду, "Укргазвидобування" почало вимагати від банку "Глобус" стягнення гарантії через те, що Vorex LLC неналежно виконує свої договірні зобов`язання. Однак Vorex LLC вважає, ця банківська гарантія суперечить чинному законодавству (не може бути безумовною), а сам він виконує свої зобов`язання за договором у повному обсязі.

Водночас, компанія визнає, що порушила строки виконання договору із "Укргазвидобуванням", але пояснює це "виключно настанням форс-мажорних обставин".

Проте, згідно укладеного договору, обставинами непереборної сили можуть вважатися лише ті, які "не існували під час підписання контракту та виникли поза волею сторін". Отже війна в Україні, виробничий цикл на китайських трубних заводах або затримки під час подорожі контейнеровозів з Китаю до Європи не можуть бути форс-мажором, на який посилається Vorex LLC.

22 січня Госпсуд Києва прийняв позовну заяву Vorex LLC до розгляду та відкрив провадження у цій справі.

Крім того, суд залучив до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Акціонерне товариство "Укргазвидобування".

Як повідомлялося раніше, за підрахунками видання "Наші гроші", наразі портфель замовлень Vorex в Україні становить 5,61 млрд грн.

Зокрема, починаючи із кінця 2022 року, Vorex виграв 12 тендерів "Укргазвидобування" на загальну суму більш ніж 4,3 млрд грн на постачання китайських труб різноманітного сортаменту.

У тендерній документації кожного з цих тендерів фігурувала банківська гарантія, яка дозволяла "Укргазвидобуванню", у випадку неналежного виконання договорів стягнути з банка-гаранта фінансові кошти.