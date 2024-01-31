Суд залишив під вартою затриманого на хабарі ексголову Верховного суду Князєва

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря на $2,7 млн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"30 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду", – йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу продовжили до 29 березня 2024 року.

Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,17 млн грн. Початково вона становила 107,3 млн грн.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд декілька разів зменшував розмір застави.