Законопроєкт про мобілізацію: Ухилянтам блокуватимуть рахунки та обмежуватимуть право користуватися авто

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає право для Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки звертатися до судів для арешту коштів ухилянтів, обмежень на їх виїзд за кордон та керування автомобілем.

Про це йдеться у проєкті закону, передає Інтерфакс-Україна.

Якщо військовозобов'язаний або резервіст не з’явився із повісткою до ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Нацполіції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного упродовж 25 днів, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів надсилає громадянину в електронній або паперовій формі вимогу про виконання обов'язків.



Після того громадянин має протягом 10 днів з дня вручення вимоги з'явився до відповідного ТЦК та СП (або закордонну дипломатичну установу України, якщо перебуває за кордоном).

Якщо він цього не зробив, то ТЦК може звернутися до суду для тимчасового обмеження його у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Водночас обмеження знімаються після того, як військовозобов’язаний чи резервіст виконав зобов'язання на вимогу.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.