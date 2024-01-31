Естонський командувач звинуватив Росію у збоях роботи GPS в Європі

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія відповідальна за збільшення випадків перебоїв у роботі GPS в Європі, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєнь.

Як пише Bloomberg, Херем нагадав, випадки втручання в роботу супутникових навігаційних систем у Балтійському регіоні почастішали ще минулого року. Водночас особливий сплеск був зафіксований цього місяця на території, що простягається від Фінляндії до Польщі і Чорноморського регіону, передає ЄП.

"Хтось стоїть за цим, і ми думаємо, що це Росія", – сказав естонський командувач.

Він припустив, що РФ таким чином випробовує засоби глушіння на фоні ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО: "Я думаю, що вони вчаться і тестують".

Росія має досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі і здатна розгорнути цілу низку засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі для перешкоджання діяльності безпілотників і ракет в Україні. Кремль також активізував діяльність з глушіння в Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам безпілотників з України.

Херем додав, що глушіння може також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

"Росія продемонструвала свої можливості в галузі радіоелектронної боротьби не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому", – зазначив він.

Минулого тижня європейські авіаційні посадовці провели зустріч для обговорення проблеми перебоїв у роботі GPS, оскільки на тлі бойових дій в Україні та на Близькому Сході почастішали випадки глушіння і "спуфінгу" – атаки, яка намагається обдурити GPS-приймач. Ці практики можуть ненавмисно впливати на комерційні літаки.

Як відомо, повідомлення про широкомасштабне глушіння GPS від Польщі до Швеції з’явилися із середини грудня. Незалежні аналітики раніше припустили, що джерелом перешкод є база радіоелектронної боротьби, розташована в Калінінградській області Росії.