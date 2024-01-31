Завдані Росією збитки довкіллю України сягнули 2,2 трильйона гривень, – Шмигаль

Від початку повномасштабної війни ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного довкіллєвого форуму United for Nature. Agenda for Ukraine.

"За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн", – зазначив він.

Крім того, наголосив голова уряду, сотні тисяч квадратних кілометрів землі потенційно забруднені мінами та снарядами.

Шмигаль наголосив, що спільна мета України й партнерів – змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.

"Принцип "росія заплатить" для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні", – підкреслив прем’єр.

Як повідомлялося, унаслідок війни в Україні уражено понад 20% природоохоронних територій.