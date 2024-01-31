Vorex заблокувала тендери "Укргазвидобування" на закупівлю сталевих труб на 1,4 мільярда

Компанія Vorex, яка постачає сталеві труби виробників з Китаю, подала до Антимонопольного комітету скаргу на державну компанію "Укргазвидобування" стосовно умов проведення чотирьох тендерів на закупівлю сталевих труб для видобутку газу на загальну суму 1,4 млрд грн.

Таким чином, проведення усіх чотирьох тендерів аукціонів, початок яких було заплановано на 30 січня, було заблоковане. Про це йдеться в рішеннях Антимонопольного комітету України, які були опубліковані на сторінках відповідних тендерів на сайті Prozorro.

Усі чотири аукціони були оголошені 18 січня, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 29 січня. Однак саме цього дня АМКУ вирішив прийняти скаргу китайського посередника до розгляду, у якій постачальник китайських труб вимагає від "Укргазвидобування" збільшити строки постачання продукції з 90-120 днів до мінімум 180 днів, а в ідеалі – до 240 днів.

Постачальник китайської продукції скаржиться, що "не матиме можливості виконати умови тендерної документації в цій частині, та здійснити поставку товару з Китаю протягом 90-120 днів з моменту укладання договору". До речі, аналогічна продукція виробляється в странах Європи та Українї, а не тільки у КНР, тому УГВ може отримати трубну продукцію звідти.

Водночас, "Укргазвидобування", відповідаючи на скаргу Vorex, повідомляє АМКУ, що потреба до закупівлі труб на 2024 рік розрахована відповідно до планів буріння на 2024 рік та поставкою за діючими договорами.

"Таким чином, зазначаючи строк поставки 90 днів УГВ виходить виключно з виробничих потреб товариства, а саме: забезпечення безперебійності виробничого процесу та попередження простою бурових верстатів, що безпосередньо впливає на видобуток природнього газу, який забезпечує енергонезалежність нашої країни", – сказано в документі.

Як зазначає УГВ, держкомпанія самостійно визначає строки згідно законів України: "замовник самостійно зазначає в тендерній документації строки поставки товарів (виконання робіт, надання послуг)".

Крім того, "Укргазвидобування" зауважило, що китайський посередник Vorex "свідомо старається ввести в оману на користь власних інтересів, оскільки у процедурах закупівлі з термінами поставки 60-90-120 календарних днів, оголошених за період 2023 року, прийняло участь в середньому 2-3 учасника, у тому числі компанія Vorex".

Також УГВ повідомило АМКУ, що 17 листопада 2023 року в рамках підготовки січневих тендерів запустило моніторинг ринку з детальним описом умов закупівлі, в тому числі термінів поставки, аби отримати інформацію від потенційних постачальників товару, у тому числі і від Vorex. "Компанія Vorex проігнорувала запит УГВ та не надала свою пропозицію із зазначенням умов, на яких вона готова прийняти участь у даній закупівлі", – констатує державна компанія.

Окрім цього УГВ додатково повідомило АМКУ, що минулоріч Vorex прийняла участь у чотирьох тендерах з короткими термінами поставки – від 60 до 120 календарних днів, тобто китайський посередник тоді погоджувався зі стислими строками постачання продукції. "Враховуючи вищенаведене вважаємо, що скарга VOREX LLC є безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню", – підкреслюється у відповіді "Укргазвидобування".