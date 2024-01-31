Кількість кібератак в Україні за рік зросла на 16%, – Держспецзв’язку

В Україні у 2023 році кількість кібератак зросла на 15,9% порівняно з показником 2022 року, до 2543 інцидентів.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що 347 кібератак було зафіксовано на уряд та урядові організації, 276 – на місцеві органи влади, 175 – на організації у секторі безпеки та оборони, 127 – комерційні організації, 92 – енергетичний сектор, 81 – телеком, 38 – освітні установи. 32 – транспортну галузь, 30 – фінансовий сектор, 25 – IT-сектор, 15 – ЗМІ, 12 – медичні установи.



Очільник Держспецзв'язку Юрій Мироненко повідомив, що лише за другу половину 2023 року зафіксували та розслідували 1,46 тис. кіберинцидентів.

За його словами, цілеспрямовані атаки переважно були спрямовані на міністерства та інші органи державної влади, а також на об'єкти критичної інфраструктури.

Напередодні Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про кібератаку, унаслідок якої зазнав пошкоджень сайт відомства.