АРМА рік не може знайти управителя для найбільшого в Україні виробника напівфабрикатів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно".

Заявки від зацікавлених суб'єктів приймаються до 9 лютого включно, повідомляється на сайті АРМА.

Для передачі в управління пропонується:

70% статутного капіталу ТОВ "Ромєрм" у розмірі 252,89 млн грн;

70% статутного капіталу ТОВ "Єрмром" у розмірі 21,79 млн грн;

корпоративні права ТОВ "Єрмак Голд", які належать фізичній особі з часткою власності 70% (45,06 млн грн), та підприємство-нерезидент із часткою власності 30% (19,31 млн грн);

комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4600 кв. м, побутові та виробничі приміщення, які знаходяться у селі Чумаки Дніпропетровської області.

В управлінні АРМА ці активи перебувають із січня 2023 року.

Кому належить завод "Єрмоліно"?

Завод напівфабрикатів "Єрмоліно" належить російському підприємцю Іллі Алєксандрову. Восени 2022 року суди передали його активи в Україні АРМА.

БЕБ звинувачує підприємства Алєксандрова в Україні в ухиленні від сплати податків в 2019-2021 роках на 150 мільйонів гривень.

Найбільший в Україні комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів у селі Чумаки Дніпропетровської області належить ТОВ "Ромєрм", власники якої – росіянин Ілля Александров (70%) та фірма Ebr Finanznolding Ag зі Швейцарії (30%). Підприємство виробляло широкий асортимент заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, котлети тощо.

Для потреб Росії під такою самою маркою "Продукти Єрмоліно" виготовляються напівфабрикати у Калузькій області. Свою назву напівфабрикати "Єрмоліно" отримали на честь російського міста Єрмоліно в цьому регіоні.