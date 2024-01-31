Франція вимагатиме обмеження імпорту українського зерна, – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо імпорту тієї української агропродукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.

Як пише Politico, тривалі протести французьких фермерів підштовхують "важковаговиків" у команді Макрона до того, щоби звинувачувати Брюссель у частині проблем аграріїв, передає ЄП.

Макрон планує підняти частину цих питань на найближчому саміті ЄС 1 лютого, а саме – щодо "екологічних" вимог до фермерів та сільськогосподарського імпорту з України, як і майбутньої угоди про торгівлю з Латинською Америкою, яка на завершальному етапі підготовки.

Під час візиту до Швеції президент Франції підтвердив, що буде просити "про деякі дуже конкретні речі" для інтересів французьких фермерів.

Серед цих заходів – виняток з вимоги ЄС до аграріїв залишати незайнятою частину своєї землі для підтримання біорізноманіття, а також обмеження для імпорту м’яса птиці і зерна з України. Прихильники таких обмежень, як відомо, є і в кількох інших країнах ЄС, зокрема у найближчих сусідах України.

Сьогодні французький міністр аграрної політики Марк Фесно має зустріч щодо цих питань із польським єврокомісаром з сільського господарства Янушем Войцеховським, єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном і віцепрем’єром Бельгії.