Держдума ухвалила закон про конфіскацію майна за інформацію про злочини російської армії

Держдума РФ ухвалила одразу у другому та третьому читанні закон, який передбачає запровадження конфіскації майна за злочини проти держбезпеки, включаючи критику російського вторгнення в Україну.

Законопроєкт був ухвалений одноголосно, його підтримали всі 377 присутніх на засіданні депутатів (всього у Держдумі 450 місць), передає РБК.

Зміни вносяться у дві статті Кримінального кодексу КФ, які зявилися після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, – про поширення інформації про окупаційну армію, яка суперечить офіційній пропаганді (ст. 207.3), а також про заклики до діяльності, спрямованої проти режиму Путіна (ст. 280.4).

Конфіскацію також поширили на майно, призначене на фінансування діяльності, спрямованої проти безпеки держави (під це визначеня підпадають понад 30 статей КК).

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Як повідомлялося, за останніх два роки російський Слідчий комітет порушив 273 кримінальні справи за статтею "про дискредитацію російської армії", яка передбачає покарання за незгоду з діями окупаційних військ в Україні та публікацію будь-якої інформації про їх злочини.

Кримінальний кодекс РФ передбачає покарання за це у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі.