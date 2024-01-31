Податківці підрахували виторг бізнесу у "Буковелі"

У 2023 році усі суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на курорті "Буковель", показали 4,6 млрд грн торгової виручки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

Зокрема, в грудні минулого року зросла в 2,3 раза у порівнянні до листопада того ж року: з 258,9 до 601,3 млн грн. Податківці пояснюють такі показники значним зростанням кількості зареєстрованих бізнесом касових апаратів.

Як нагадали у відомстві, з жовтня минулого року відновилися відповідальність підприємців за відсутність ведення фіскалізації готівкових розрахунків, або ведення її з порушеннями.

Тож, лише франківські платники зареєстрували на кінець січня 2024 року 951 реєстратор розрахункових операцій, тоді як на початок 2023 року їх було лише 438.