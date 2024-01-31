Україна та США підписали угоду про контроль за використанням міжнародної допомоги
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США та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Києву.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України після зустрічі з Генеральним Інспектором Пентагону Робертом Сторчем.
Метою меморандуму є посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.
Серед іншого, документ передбачає:
- обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
- проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
- створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
- проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співпраці.
З українського боку меморандум підписав головний інспектор Міноборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського – Сторч.
Також під час зустрічі зі Сторчем міністр оборони Рустем Умєров розповів про запровадження у Міноборони системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобігання корупції у сфері закупівель, інструментів демократичного контролю у сфері оборони.