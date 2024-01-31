Морські порти готові збільшити експорт зерна, – АМПУ

Морські порти України наразі ще не завантажені на всю свою потужність та здатні наростити потенціал зернових перевезень.

Про це заявив голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин, передає Інтерфакс-Україна.

"Потенціал перевезень, зокрема, з Одеси суттєво більший. Доказ цього – рекордні результати роботи українського "зернового коридору", який було відкрито після припинення дії "зернової ініціативи" у грудні 2023 року", – сказав Литвин.

За інформацією Литвина, цифри "зернового експорту" у січні 2024 року дещо нижчі від попереднього місяця. Проте січень – місяць традиційного спаду морських перевезень.

Водночас він відзначив зростання доставки зернових вантажів до портів Великої Одеси як залізничним, так і автомобільним транспортом.

"Наразі порт "Чорноморськ" збільшив у п'ять разів прийом автомобілів порівняно з довоєнним періодом. Однак, на жаль, для самого "Чорноморська" не дуже хороші насипні вантажі. Там є деякі складнощі з організацією процесу", – зазначив голова АМПУ.

Він також наголосив, що трейдери та місцева влада роблять все можливе, щоб прискорити процес та скоротити час розвантаження автотранспорту.

Говорячи про роботу порту "Південний", Литвин зазначив, що він використовується на 30-48% свого потенціалу для прийому зернових вантажів.

"Міністерство інфраструктури спільно зі Збройними силами України та нами (АМПУ, – ред.) працюємо над тим, щоб розширити прийом вантажів, яким може завдавати шкоди (при обстрілах портової інфраструктури російською стороною, – ред.). Маю на увазі, контейнерні та поромні перевезення", – розповів Литвин.

Відповідаючи на запитання про долю портів у Миколаєві, голова АМПУ пояснив, що відомство приділяє багато уваги його долі, постійно консультується з військовими.

"Військове керівництво одностайне у своїй позиції: через питання безпеки розблокування Миколаївського порту неможливе. Порти Миколаївського регіону знаходяться під прямим прицілом противника з потенційно небезпечних територій. Військові не дають зараз будь-яких прогнозів (за термінами їхнього розблокування, – ред.)", – сказав він.

Керівник АМПУ також нагадав, що Україна ще має окупований Херсонський порт, на території якого ще не було жодного співробітника відомства, – він закритий.