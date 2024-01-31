Назад у СРСР: Уряд Росії підготував бізнес до переходу на бартерні розрахунки

Російська влада почала готувати компанії до переходу на бартер у зовнішній торгівлі через проблеми з проведенням міжнародних платежів.

Відповідну покрокову інструкцію "Навігатор із зовнішньоторговельних бартерних угод" підготувало Мінекономрозвитку РФ за дорученням першого віцепрем'єра Андрія Бєлоусова, пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на документ.

Інструкція визначає види бартеру, а також містить рекомендації щодо визначення цін на товари російського експорту для проведення таких угод.

Документ також докладно описує вісім кроків для організації бартеру, наводить приклади типових бартерних контрактів, уточнює документи, необхідні для вивезення та ввезення товару.

Бартерні угоди дозволяють здійснювати обмін товарами та послугами з іноземними компаніями без проведення міжнародних фінансових транзакцій, пояснив заступник міністра економічного розвитку Володимир Іллічов.

Чому російський бізнес змушений використовувати бартер?

Російський бізнес все частіше став повертатися до практики бартерних угод у 2023 році через санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну. Це підтверджували офіційні представники Мінпромторгу РФ, Федеральної митної служби (ФМС), Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) та кількох банків.

Ще у квітні 2023 року російська митниця змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод. У ФМС пояснювали це численними запитами від російського бізнесу, який почав стикатися зі складнощами з проведенням розрахунків в умовах санкцій.

У період СРСР практика бартеру активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що об'єднувала країни колишнього "соцтабору" і діяла з 1949 до 1991 року. Тоді бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.

У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.