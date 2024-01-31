Мінагрополітики змінило правила прийому заявок на бронювання від мобілізації після атаки хакерів

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про внесення змін до правил прийому заявок на бронювання військовозобов’язаних через тимчасову технічну проблему в роботі "кабінету бронювання".

"Інформація щодо бронювання військовозобов’язаних працівників агропромислового комплексу. У зв’язку із тимчасовою технічною проблемою в роботі Кабінету бронювання заявки на бронювання прийматимуться на електронну пошту", – сказано в повідомленні Мінагрополітики.

Напередодні міністерство повідомило про кібератаку, унаслідок якої зазнав пошкоджень сайт відомства, для відновлення якого знадобиться певний час.

У Мінагрополітики додавли, що до заявки на бронювання додається: