Мінагрополітики змінило правила прийому заявок на бронювання від мобілізації після атаки хакерів
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Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про внесення змін до правил прийому заявок на бронювання військовозобов’язаних через тимчасову технічну проблему в роботі "кабінету бронювання".
"Інформація щодо бронювання військовозобов’язаних працівників агропромислового комплексу. У зв’язку із тимчасовою технічною проблемою в роботі Кабінету бронювання заявки на бронювання прийматимуться на електронну пошту", – сказано в повідомленні Мінагрополітики.
Напередодні міністерство повідомило про кібератаку, унаслідок якої зазнав пошкоджень сайт відомства, для відновлення якого знадобиться певний час.
У Мінагрополітики додавли, що до заявки на бронювання додається:
- список на бронювання військовозобов’язаних (у двох форматах Excel та PDF), за встановленою формою;
- обґрунтування щодо необхідності бронювання;
- рішення про визначення підприємства, установи та організації, критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- довідка про кількість військовозобов’язаних, за встановленою формою.