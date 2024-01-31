"Енергоатом" заявив про економію мільярдів завдяки відмові від російського ядерного палива

Відмова від російського ядерного палива з паралельним активним виходом на світовий ринок ядерних матеріалів дозволила "Енергоатом" починаючи з 2022 року заощадити 2,3 млрд грн на різниці світових цін.

"По-перше, ми спокійно і без шкоди повністю відмовились від ядерних матеріалів та супутніх послуг російського походження.

По-друге, на різниці світових цін на ці продукти (від часу проведення закупівель і до сьогодні вони в середньому зросли більш ніж на третину) ми економимо близько 2,3 млрд грн", – зазначив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, глобальне відродження ядерної генерації спричинило зростання цін на уран і послуги з його конверсії та збагачення, які вже б’ють світові рекорди.

Тому підписані "Енергоатомом" контракти з компаніями Urenco та Cameco гарантують довготривалу безперебійну роботу української ядерної генерації.

Так, англійська компанія Urenco постачатиме "Енергоатому" послуги зі збагачення урану до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року.

Канадська Cameco впродовж 2024-2035 років на 100% задовольнятиме потреби "Енергоатома" в гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та надаючи послуги з конверсії.

Наприкінці грудня 2023 року повідомлялося, що "Енергоатом" завершив підготовку до повного переведення українських АЕС на американське ядерне паливо Westinghouse.