Туреччина і Китай допомогли Росії імпортувати основний компонент для вибухівки

Незважаючи на санкції, з початку війни Росія на порядок наростила імпорт нітроцелюлози – основного компонента бойових порохів та вибухівки. Головні постачальники – компанії з Туреччини та Китаю.

Про це свідчать митні дані, проаналізовані The Moscow Times.

Так, на Туреччину припадає майже половина постачання, на Китай – близько третини.

Постачання через треті країни відбилися на ціні. 2021 року кілограм нітроцелюлози коштував у Росії близько $2,9, а 2023 року – вже понад $4.

З урахуванням сировини, купленої в країнах СНД, Росія за рік могла зробити начинку майже для 700 тис. артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, що Росія організувала експорт нафтопродуктів до Європи через Туреччину в обхід санкцій.