Хто та скільки вирощує: В Україні почали готувати реєстр виробників коноплі
Про це повідомив перший заступник міністра Тарас Висоцький.
За словами Висоцького, Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.
"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", – зазначив Висоцький.
Він додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.
Висоцький також наголосив, що закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.